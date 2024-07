Brand in Ostfildern: Verdacht der Brandstiftung – Fahrzeug brennt auf Parkplatz aus

Brand in Ostfildern

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

In Ostfildern rückte die Feuerwehr am Dienstag zu einem Fahrzeugbrand aus. Verletzt wurde niemand, die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.











Link kopiert

Die Feuerwehr hat am Dienstag in Ostfildern ein brennendes Auto gelöscht. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung, teilt eine Sprecherin am Mittwoch mit.

Gegen 11.45 Uhr hatten Zeugen den Notruf gewählt, weil auf einem Parkplatz in der Hedelfinger Straße ein Ford in Flammen stand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Den Schaden schätz die Polizei auf 6000 Euro. Die Polizei ermittelt.