Brand in Ostfildern: Feuer bricht neben Öltank aus

Weil sie schwarzen Rauch aus einem leer stehenden Gebäude in der Kaiserstraße Ostfildern-Nellingen dringen sahen, haben sich Passanten am Samstag gegen 17.10 Uhr bei der Polizei gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Brand, der im Bereich eines leeren Öltanks ausgebrochen war, löschen, bevor er auf das Gebäude übergriff. Kurz vor Ausbruch des Feuers waren mehrere Jugendliche beobachtet worden, die Gegenstände durch das Fenster in den Keller geworfen haben sollen. Zur Höhe des Schadens kann die Polizei noch keine Angaben machen. Neben der Feuerwehr Ostfildern war auch der Rettungsdienst vorsorglich vor Ort. Die Kaiserstraße war vorübergehend gesperrt. Die Polizei bittet um Hinweise, die Telefonnummer lautet 0711/7 09 13.