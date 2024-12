Brand in Ostfildern: Auto brennt an Tankstelle – Löste ein Marder den Technischen Defekt aus?

Auto brennt an Tankstelle – Löste ein Marder den Technischen Defekt aus?

Brand in Ostfildern

1 Die Feuerwehr sicherte die Tankstelle, ein Mitarbeiter konnte die Flammen löschen. (Symbolfoto) Foto: imago/Eibner/imago stock&people

An einer Tankstelle in Nellingen (Kreis Esslingen) hat am Samstag ein Auto gebrannt. Offenbar hatte ein technischer Defekt die Flammen verursacht. Ein wachsamer Mitarbeiter konnte mit einem Feuerlöscher schlimmeres verhindern.











Am Samstagnachmittag hat ein brennendes Auto auf dem Gelände einer Tankstelle in der Felix-Wankel-Straße in Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) für Aufregung gesorgt. Kurz vor 16.30 Uhr bemerkten Passanten laut Angaben der Polizei, dass Flammen aus dem Bereich des Unterbodens traten.

Bevor die alarmierte Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften eintraf, konnte ein Mitarbeiter der Tankstelle die Flammen mit einem Feuerlöscher löschen. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Der Schaden am Fahrzeug wird auf mindestens 5000 Euro geschätzt.

Löste ein Marderschaden den Defekt aus?

Der betroffene Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Als mögliche Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Das Polizeirevier Esslingen prüft, ob ein Marderschaden für diesen verantwortlich sein könnte.