1 Durch den Brand wurde nach jetzigen Erkenntnissen der Polizei nur die Mülleimer beschädigt. (Symbolbild) Foto: dpa /Britta Pedersen

Offenbar zwei Kinder haben am Sonntagnachmittag in einer öffentlichen Toilette in Wendlingen (Kreis Esslingen) Papierhandtücher in Mülleimern angezündet. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus.















Glimpflich ausgegangen ist der Brand in einer öffentlichen Toilette am Sonntagnachmittag in der Marktgasse in Wendlingen, teilte die Polizei mit. Ein Zeuge hatte dort gegen 16.30 Uhr Rauch bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr, die daraufhin mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie.

Wie sich laut Polizei herausstellte, hatten offenbar zwei Kinder die Papierhandtücher in den Mülleimern der Toiletten angezündet. Sie wurden anschließend zu ihren Eltern gebracht. Bis auf die beschädigten Mülleimer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei jedoch kein Schaden entstanden.