Brand in Nürtingen: Unbekannte zünden Müll an – Polizei ermittelt

1 Die Feuerwehr kontrollierte den Holzverschlag, nachdem Anwohner das Feuer bereits gelöscht hatten. (Symbolfoto) Foto: dpa /Marijan Murat

In Nürtingen setzen am Sonntag Unbekannte einen Müllhaufen in Brand. Die Flammen greifen auf einen Holzverschlag über, der als Mülltonnen-Unterstand dient. Anwohner löschen das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr.











In Nürtingen (Kreis Esslingen) ist am Sonntagnachmittag ein Müllhaufen von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Das Feuer brach kurz nach 14 Uhr in der Gerberstraße aus und griff auf einen Holzverschlag über, der als Unterstand für Mülltonnen diente, berichtet die Polizei.

Anwohner konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Polizei Nürtingen ermittelt wegen Brandstiftung.

Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren vor Ort, die Polizei ermittelt zur genauen Ursache. Hinweise auf den mutmaßlichen Brandstifter liegen bisher nicht vor.