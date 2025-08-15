Brand in Nürtingen: Transporter brennt aus – Stuttgarter Straße gesperrt

1 Die Feuerwehr konnte die Flammen bekämpfen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Während der Fahrt ist am Donnerstag in Oberensingen (Kreis Esslingen) ein Transporter abgebrannt. Der Fahrer kam vorsichtshalber in eine Klinik.











Link kopiert

﻿ Ein Mercedes-Benz Vito ist am Donnerstagnachmittag in Nürtingen-Oberensingen (Kreis Esslingen) vollständig ausgebrannt. Ein 76-Jähriger war nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr auf der Stuttgarter Straße in Richtung Wolfschlugen unterwegs.

Auf Höhe der Linksabbiegespur nach Grötzingen bemerkte er Rauch aus dem Motorraum und hielt sofort an. Wenige Augenblicke später stand der 13 Jahre alte Transporter in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, doch der Wagen wurde vollständig zerstört. Auch eine Ampel wurde durch die Hitze beschädigt.

Der Senior wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der völlig zerstörte Transporter musste abgeschleppt werden, der Schaden beträgt rund 12.000 Euro. Während der Löscharbeiten war die Stuttgarter Straße bis 17.15 Uhr voll gesperrt. Danach leitete die Polizei den Verkehr bis 18.50 Uhr einspurig an der Einsatzstelle vorbei.