1 Eine Papiertonne hat in Nürtingen gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden nach eigenen Angaben um 19.20 Uhr alarmiert (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Die Polizei fahndet nach zwei Jugendlichen im Alter von etwa 16 Jahren, die wohl eine Papiertonne in der Sigmaringer Straße in Nürtingen angezündet haben.

Nürtingen - Am Donnerstagabend ist laut Polizei in der Sigmaringer Straße eine Papiertonne offenbar in Brand gesteckt worden.

Gegen 19.20 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei aus, nachdem das Feuer von einem Zeugen über Notruf gemeldet worden war. Obwohl die Flammen rasch gelöscht werden konnten, wurden zwei angrenzende Glascontainer durch die Hitze beschädigt.

Fahndung bislang erfolglos

Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Verletzt wurde niemand. Die sofort eingeleitete Fahndung nach zwei etwa 16 Jahre alten und rund 170 cm großen, männlichen Jugendlichen, die nach derzeitigem Kenntnisstand unmittelbar nach Brandausbruch in Richtung Bismarckstraße flüchteten, verlief laut Polizei bislang erfolglos.

Eine der Personen trug eine Mütze, sein Begleiter war mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt.