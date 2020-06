1 Bei dem Brand in der Nürtinger Innenstadt erlitten laut Polizei zwei Personen leichte Verletzungen (Symbolbild). Foto: picture-alliance/ dpa/Patrick Seeger

Laut Polizei hat es einen Brand in einer Küche in der Bahnhofstraße in Nürtingen gegeben. Dabei erlitten zwei Bewohner leichte Verletzungen.

Nürtingen (Kreis Esslingen) - Am Sonntagnachmittag hat es nach Angaben der Polizei in der Nürtinger Innenstadt in der Bahnhofsstraße einen Brand in einer Küche gegeben, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Um 14.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu dem Mehrfamilienhaus aus. Laut Polizei gab es zu diesem Zeitpunkt bereits eine starken Rauch in einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Sämtliche Personen aus dem Gebäude wurden evakuiert. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Wohnung löschen. Die Polizei vermutet, dass sich beim Kochen Öl in einer Pfanne entzündet hat und das Feuer auf eine Dunstabzugshaube übergriff. Die zwei Bewohner, ein 26-jähriger Mann und eine Frau im Alter von 21 Jahren, versuchten nach Angaben der Polizei vergeblich, die Situation durch eigene Löschversuche unter Kontrolle zu bringen. Sie erlitten dabei beide eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Nach dem Einsatz konnten weiteren Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 35 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro.