8 Drei Personen wurde bei dem Brand verletzt. Foto: SDMG/Kohls

In Nürtingen-Neckarhausen (Kreis Esslingen) hat am Mittwochabend ein Wohnhaus gebrannt. Die Anwohner wurden dank eines Hundes auf den Brand aufmerksam.

Nürtingen - Ein Hund hat die Anwohner eines brennenden Hauses in Nürtingen- Neckarhausen durch sein Bellen gewarnt, so dass diese das Haus rechtzeitig verlassen konnten. Wie die Polizei berichtet, hat das Tier es selber nicht geschafft, sich in Sicherheit zu bringen und verstarb noch in den Flammen.

In dem Wohnhaus war am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Die Anwohner alarmierten die Feuerwehr, welche die Flammen löschte. Drei Menschen wurden verletzt. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.