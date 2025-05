Brand in Nürtingen: Gartenhütte in Flammen zerstört

Gartenhütte in Flammen zerstört

1 Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass die Hütte zerstört wurde. (Symbolfoto) Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Aus noch unklaren Gründen ist am Sonntagabend in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine Gartenhütte in Brand geraten und abgebrannt. Die Polizei ermittelt.











Am Sonntagabend hat ein Feuer auf einem Gartengrundstück am Oberensinger Teichweg in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine Gartenhütte vollständig zerstört. Der Brand ist gegen 22.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache ausgebrochen., berichtet die Polizei.

Die Feuerwehr wurde kurz darauf alarmiert und rückte mit fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften an. Sie konnte das Feuer zwar löschen, doch die Hütte samt Anbau war nicht mehr zu retten.

Durch die starke Hitze wurden auch eine Regentonne und mehrere Plastikgegenstände beschädigt. Der Schaden wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.