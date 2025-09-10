Brand in Nürtingen: Feuer vor Obdachlosenunterkunft – Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

In Nürtingen (Kreis Esslingen) musste die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch zu einer Unterkunft für Obdachlose ausrücken. Unter anderem hatte eine Mülltonne gebrannt.











﻿ Vor einer Obdachlosenunterkunft in Nürtingen (Kreis Esslingen) hat es am frühen Mittwochmorgen gebrannt. Gegen 4 Uhr entdeckten Anwohner im Marbachweg eine ein Quadratmeter große Feuerstelle und alarmierten die Polizei, berichtet eine Sprecherin.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und zehn Kräften an und löschte die Flammen binnen zehn Minuten.

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Mülltonne gebrannt hatte. Außerdem fanden sie einen Sack mit glühender Grillkohle direkt vor einer Eingangstür des Gebäudes. Menschen wurden dabei nicht verletzt. Das Feuer griff nicht auf die Unterkunft über. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf versuchte schwere Brandstiftung.