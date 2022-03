1 Das Feuer konnte mithilfe eines Feuerlöschers von Hausbewohnern gelöscht werden. Foto: SDMG// Kaczor

Am Sonntagvormittag ist in einer Küche eines Wohnhauses in Nürtingen (Kreis Esslingen) ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden drei Menschen verletzt.















Link kopiert

In der Küche eines Wohnhauses in der Bismarckstraße in Nürtingen ist am Sonntag gegen 10.50 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge wurde auf dem Herd in einem Topf Kerzenwachs zum Einschmelzen erhitzt, worauf dieses sich offenbar entzündete und die darüber befindliche Dunstabzugshaube in Brand geriet. Durch Hausbewohner konnten die Flammen laut Polizeiangaben mit Hilfe eines Feuerlöschers gelöscht werden. Drei Personen im Alter von 85 und 54 Jahren wurden wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt vorläufigen Schätzungen zufolge rund 8.000 Euro.