Brand in Neuhausen: „Sie stehen vor dem Nichts“ – Spendenaktion für Brandopfer läuft

1 Bei dem Brand in der Karlstraße in Neuhausen verlor eine Familie ihr Hab und Gut. Foto: SDMG

Kollegen der Familie, die beim Brand in Neuhausen ihr Hab und Gut verlor, sammeln Spenden. Geld, Spielzeug, Kleider und eine Wohnung auf Zeit organisierten die Helfer bereits.











Für die Familie, die bei dem Brand in Neuhausen am 7. Dezember ihr Hab und Gut verloren hatte, wurde eine Hilfsaktion ins Leben gerufen. „In so einem Fall ist es für uns selbstverständlich, dass wir unserer Kollegin helfen“, sagt Lisa Wolf.

Die Filderstädterin startete die Hilfsaktion für die Kita-Mitarbeiterin auf der Online-Plattform Go Fund Me. Wolf gehört zum Leitungsteam der Kindertagesstätte Early Bird Club in Stuttgart-Ost. Mehr als 5000 Euro sind dabei schon zusammengekommen; die Aktion läuft noch.

„Sie haben ihr ganzes Hab und Gut verloren“, schildert Lisa Wolf die schwierige Situation. Das Feuer sei in der Wohnung unter der Familie ausgebrochen, „sie hatten keine Schuld.“ Bis die Feuerwehr kam, musste sich die Familie aufs Vordach flüchten. Dort wurden sie mit Leitern befreit. Nun stehe die Familie vor dem Nichts. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sei es wichtig, „die Menschen aufzufangen und tätige Hilfe zu leisten.“ Neben der Spendenaktion auf der Plattform Go Fund Me hat das Team der Kita auch Spielsachen, Kleidung und Haushaltswaren gesammelt. „Die Bereitschaft war riesengroß“, sagt Lisa Wolf. Gerade die Kinder haben das Schicksal der Familie sehr berührt. „Viele haben Spielsachen gespendet.“

Für Lisa Wolf war es wichtig, „für unsere Mitarbeiterin in der schweren Zeit immer da zu sein.“ Sie und die anderen Mitglieder des Leitungsteams haben mit der Mitarbeiterin gesprochen und ausgelotet, wo die Hilfe am Nötigsten ist. „Bis die Versicherung den Schaden begutachtet hat und ihn regulieren kann, das wird dauern“, sagt Lisa Wolf. Deshalb habe man zunächst Geldspenden gesammelt.

Die Feuerwehr war mit einer Drehleiter im Einsatz. Foto: SDMG

In den sechs Kindertagesstätten, die zum Early Bird Club gehören, hat sich die Nachricht vom Schicksal der Familie schnell verbreitet. Viele Familien boten spontan ihre Hilfe an. Besonders froh ist Wolf darüber, „dass wir bis Ende Dezember eine Übergangswohnung gefunden haben.“ Da könne die Familie das Weihnachtsfest feiern.

Weitere Informationen und Link zur Spendenaktion unter dem Suchwort „Filderstadt“: www.gofundme.com