Brand in Neuhausen: Feuerwehr rettet Familie mit Leiter – drei Wohnungen unbewohnbar

﻿ In Neuhausen (Kreis Esslingen) hat am Sonntagmorgen ein Wohnungsbrand für einen größeren Einsatz der Rettungskräfte gesorgt. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Personen verletzt – drei Wohnungen sind bis auf Weiteres nicht bewohnbar.

Den Angaben zufolge hatten Anwohner gegen 6.30 Uhr den Notruf gewählt, weil es in einem Mehrparteienhaus in der Karlstraße brannte. Beim Eintreffen stellten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei schnell fest, dass die meisten Bewohner das Haus bereits verlassen hatten, zudem war das gesamte Gebäude stark verraucht.

Familie von Vordach gerettet

Eine Familie, die im zweiten Stock lebt, hatte sich auf ein Vordach gerettet und wurde von dort mit Leitern in Sicherheit gebracht, berichtet die Polizei. Das Feuer selbst war den bisherigen Ermittlungsergebnissen nach im ersten Stock ausgebrochen. In der dortigen Wohnung war aus unklaren Gründen im Bereich eines Sofas ein Brand ausgebrochen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, wegen der Rauchbelastung ist die Wohnung aber unbewohnbar. Auch die Wohnungen darunter und darüber sind wegen des Rauchs und wegen Schäden durch das Löschwasser bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Betroffenen konnten bei Bekannten unterkommen, heißt es.

Zwei Verletzte und Hunderttausende Euro Schaden

Der Bewohner der Brandwohnung wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik gebracht, zudem hatte sich eine weitere Person bei der Rettung leichte Schnittverletzungen zugezogen. Diese wurden vor Ort behandelt.

Während des Einsatzes musste die Kirchstraße bis etwa 9.30 Uhr gesperrt bleiben. Den beim Feuer entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt mehrere hunderttausend Euro. An dem Einsatz waren demnach über 50 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei beteiligt.