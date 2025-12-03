1 Polizei und Feuerwehr sind am Dienstag alarmiert worden, weil ein Auto in Neckartailfingen Feuer gefangen hatte. Foto: Daniel Karmann/dpa

Feuerwehr und Polizei rücken am Dienstag zu einem brennenden Auto in Neckartailfingen aus. Der Besitzer löscht den Brand selbst, doch der Schaden ist immens.











Ein brennendes Auto in der Tübinger Straße in Neckartailfingen hat am Dienstagabend Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Laut Polizei hatten Zeugen gegen 18.45 Uhr das brennende Auto in einem Carport bemerkt und den Notruf gewählt. Doch noch vor dem Eintreffen der 31 Feuerwehrleute konnte der Eigentümer des Wagens den Brand mit einem Feuerlöscher löschen.

Bei Autobrand entsteht ein Schaden von mehreren tausend Euro

Dabei verletzte sich der 31-Jährige leicht und wurde mit dem Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht. An seinem Auto entstand ein Totalschaden, der sich laut Polizei auf mehrere Tausend Euro beziffert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand an dem Fahrzeug laut Polizei im Zusammenhang mit Schweißarbeiten entstanden sein, die zuvor an dem Fahrzeug getätigt worden waren.