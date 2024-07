Brand in Metzingen: Wohnhaus brennt vollständig aus – 125 Feuerwehrleute im Einsatz

Brand in Metzingen

6 Ein Gebäude in Metzingen ist vollständig ausgebrannt. Foto: 7aktuell.de//Alexander Hald

Großeinsatz in Metzingen: Ein mehrstöckiges Wohnhaus brennt in der Nacht zum Dienstag vollständig aus. 125 Feuerwehrleute rücken aus.











Ein mehrstöckiges Wohnhaus ist in der Langen Straße im Metzinger Ortsteil Neuhausen in der Nacht zu Dienstag vollständig ausgebrannt. Gegen 22 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf Flammen aus dem Dach des Gebäudes, das zurzeit wegen Renovierungen leersteht, wie die Polizei mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Wohnhaus bereits im Vollbrand gestanden.

Die Bewohner zweier angrenzender Wohnhäuser mussten diese vorübergehend verlassen, in der Straße wurde außerdem für die Dauer der Löscharbeiten der Strom abgestellt, so die Polizei. Es konnte demnach verhindert werden, dass die Flammen übergriffen, allerdings wurde ein benachbartes Haus durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Rettungsdienst war mit neun Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften, die Feuerwehr mit 40 Fahrzeugen und 125 Einsatzkräften vor Ort. Das ausgebrannte Wohnhaus sei aktuell einsturzgefährdet, die Lange Straße in diesem Bereich noch abgesperrt.

Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. Zu einer möglichen Brandursache könne derzeit noch nichts gesagt werden. Verletzt wurde bei dem Brand laut der Polizei niemand. Der entstandene Sachschaden werde auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.