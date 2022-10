6 Der Brand brach gegen 20.30 Uhr aus. Foto: SDMG/Kohls

Die Feuerwehr rückt am Samstagabend zu einem Brand in einer Metzinger Lagerhalle aus. Der Schaden beträgt mehrere Hunderttausend Euro.















Am Samstagabend brach in einer Lagerhalle in Metzingen (Landkreis Reutlingen) aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Der Sachschaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die gegen 20.30 Uhr alarmierte Feuerwehr brachte den Brand an der Max-Planck-Straße schnell unter Kontrolle, es entstand an der Lagerhalle jedoch ein Sachschaden von etwa 200 000 Euro. Außerdem beschädigte das Feuer Ware im Wert von etwa 100 000 Euro.

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei niemand.