1 Die Polizei ermittelt im Fall des Brandopfers. Foto: 7aktuell/Kevin Lermer

In Backnang ist gestern bei einem Wohnungsbrand ein toter Mensch gefunden worden. Die Polizei ermittelt nun. Ein zweiter Küchenbrand in Fellbach endete dagegen mit einem Happy End.















Link kopiert

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Backnanger Teilort Sachsenweiler haben Rettungskräfte am Sonntagmittag eine leblose Person entdeckt – Helfer versuchten sie zwar zu reanimieren, doch diese Versuche waren erfolglos. Mehr wollte die Polizei zunächst zu dem Fall nicht sagen. Nicht einmal das Geschlecht des unbekannten Opfers nannte ein Sprecher. Die Ermittlungen dauerten noch an, sagte er. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal klar, ob der Tod in einem Zusammenhang mit dem Brand stehe, hieß es weiter.

Lesen Sie auch Trecker Treck in Waiblingen Der Tanz der Traktoren Nach zwei Jahren Pause fuhren die Traktorenfans auf dem Bittenfelder Böllenbodenhof wieder um die Wette. Ein eindrucksvolles Event.

Fast gleichzeitig ist es auch in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fellbacher Christofstraße zu einem Küchenbrand gekommen. Gegen 14.45 Uhr war der Alarm bei der Fellbacher Feuerwehr eingegangen. Sie räumte das Haus und löschte den Brand schnell. Die Bewohnerin der Wohnung war nicht gefährdet, und auch ihre Katze konnte in Sicherheit gebracht werden, so Feuerwehrsprecher Alexander Ernst. Allerdings kann die Frau – im Gegensatz zu den restlichen Bewohnern des Hauses, die bereits gegen 17 Uhr wieder ins Haus durften – nicht in ihre Wohnung zurückkehren, sondern muss bei ihrem Sohn unterkommen. Ihre Wohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Laut Polizei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 80 000 Euro. Die Feuerwehr Fellbach war mit sieben Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort.