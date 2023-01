Brand in Magstadt

5 Das Gartenhaus brannte komplett ab. Foto: SDMG// Dettenmeyer

Am Freitagmittag ist in Magstadt ein Gartenhaus abgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.















In Magstadt (Kreis Böblingen) ist am Freitagmittag ein Gartenhaus im Wochenendhausgebiet Lettenhau in Brand geraten.

Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 30 000 Euro. Kurz vor 13 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften aus. Das Haus stand jedoch bereits im Vollbrand und konnte nicht mehr gerettet werden. Bislang sind die Umstände, wie es zu dem Feuer gekommen sein könnte, völlig ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter Telefon 07031 / 20 405 0 mit dem Polizeiposten Maichingen in Verbindung zu setzen.