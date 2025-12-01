Brand in Lichtenwald: Feuer bricht in Gebäude aus – hoher Schaden nach Teilabriss

1 Die Feuerwehr war bis in die Morgenstunden mit dem Löschen des Brands beschäftigt (Symbolbild). Foto: IMAGO/Fotostand

In Lichtenwald (Kreis Esslingen) brennt am Sonntagabend ein Gebäude. Die Feuerwehr rückt mit einem Großaufgebot aus – kann einen hohen Schaden jedoch nicht verhindern.











In einem Gebäude in Lichtenwald (Kreis Esslingen) ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen 23 Uhr über den Notruf starker Rauch aus einem Haus in der Probststraße in Hegenlohe gemeldet.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot zum Einsatzort aus. Über 60 Feuerwehrleute waren bis in die Morgenstunden mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Für die Nachlöscharbeiten musste ein Teil des derzeit unbewohnten Hauses mit Hilfe eines Baggers abgerissen werden.

Defekt an Heizung als Brandursache?

Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand, der entstandene Sachschaden wird auf über 500.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Durchfahrtstraße von Lichtenwald gesperrt werden.

Ob als Brandursache ein technischer Defekt an einer Pelletheizung in Betracht kommen könnte, ist Gegenstand der Ermittlungen.