Brand in Leonberg: Mehrfamilienhaus gerät in Brand – Feuerwehr im Einsatz

4 Auch eine Drehleiter kam zum Einsatz. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kommt es in Leonberg-Eltingen im Kreis Böblingen zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Was bislang bekannt ist.











Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Leonberg-Eltingen (Kreis Böblingen) ist es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gekommen. Laut bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde bei dem Brand niemand verletzt.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt, wurden die Einsatzkräfte gegen 1.45 Uhr am Mittwoch alarmiert. Die Feuerwehr Leonberg war zudem mit mehreren Einsatzkräften bei dem Mehrfamilienhaus vor Ort, um den Brand zu löschen.

Hoher Schaden entstanden

Laut Angaben der Sprecherin konnten alle Personen, die sich im Gebäude befanden – zum Teil mit einer Drehleiter – gerettet werden. Verletzt wurde niemand. Bei dem Brand entstand den Angaben zufolge ein Schaden von circa 10.000 Euro. Angaben zur Brandursache machte die Polizei bislang nicht.