1 Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen nach Lenningen aus. Foto: dpa

Offenbar wegen eines technisches Defekts an einem Arbeitsgerät hat es in einer Garage in Oberlenningen (Kreis Esslingen) am Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen.















Zum Brand in einer Garage in der Straße Neue Wiesen im Ortsteil Oberlenningen sind die Einsatzkräfte am Mittwochabend ausgerückt. Gegen 21 Uhr war es derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge offenbar aufgrund eines technischen Defekts an einem Arbeitsgerät zum Brand gekommen.

8.000 Euro Schaden

Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und so ein Übergreifen auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro.