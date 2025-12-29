Brand in Leinfelden: Feuer breitet sich von Balkonmöbeln auf Fassade aus

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, dennoch entstand beträchtlicher Schaden. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr in Leinfelden (Kreis Esslingen) einen Brand löschen, der sich von Balkonmöbeln auf die Hausfassade ausgebreitet hatte.











Link kopiert

Am frühen Montagmorgen musste die Feuerwehr in Leinfelden (Kreis Esslingen) zu einem Balkonbrand in der Tulpenstraße ausrücken. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Bewohner kurz vor vier Uhr brennende Möbel auf dem Balkon bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert.

Bei Eintreffen dieser hatten die Mitbewohner das Haus bereits verlassen, der Bewohner der betroffenen Wohnung war zurückgekehrt und warf die brennenden Möbel auf die Straße. Dennoch hatte sich der Brand bereits auf die Fassade ausgebreitet.

Die Feuerwehr konnte die Flammen dann zügig löschen und weiteres Ausbreiten verhindern. Der Mann zog sich leichte Brandverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Ersten Ermittlungen nach hatte eine falsch entsorgte Zigarette das Feuer verursacht.