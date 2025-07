Brand in Leinfelden-Echterdingen: Verschluss einer Gasflasche entzündet sich – Balkon steht in Flammen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panama Pictures

In Leinfelden steht am Montag ein Balkon in Flammen. Grund ist eine Gasflasche. Bei dem Brand wird das Balkongeländer beschädigt.











In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) hat es am Montag gebrannt. Wie die Polizei berichtet, war am Abend ein Feuer in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Leinfelden ausgebrochen. Gegen 18.40 Uhr sei ein Balkonbrand gemeldet worden.

Wie sich vor Ort herausstellte, hatte sich offenbar der Verschluss einer Gasflasche entzündet, wodurch auch das Balkongeländer beschädigt wurde. Der geschätzte Sachschaden beträgt circa 2000 Euro. Verletzt wurde niemand.