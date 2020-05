5 In einem Dachstuhl in der Schulerstraße in Leinfelden hat es gebrannt. Foto: SDMG/SDMG / Boehmler

Das Haus in der Schulerstraße musste evakuiert werden und die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen vor Ort. Aus dem Dachstuhl kamen Rauchwolken.

Leinfelden-Echterdingen - Laut Polizei ist es am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in der Schulstraße in Leinfelden zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen: Ein Dachstuhl hat Feuer gefangen. Weil die Herkunft des Qualms zunächst unklar war, wurden das Haus und eine Dachgeschosswohnung eines angrenzenden Gebäudes vorsorglich evakuiert. Auf der Suche nach dem Brandherd musste die Feuerwehr einen Teil des Daches sowie die Erdgeschossfassade öffnen. Der betroffene Zwischenraum musste mit Wasser gekühlt werden. Den ersten Ermittlungen zufolge, könnte sich bei Bitumenarbeiten auf einer angrenzenden Garage zwischen den Gebäuden ein Glutnest gebildet und in der Folge auf die Isolierung übergegriffen haben. Nach vorläufigen Schätzungen beträgt der Gebäudeschaden 50000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort.