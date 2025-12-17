1 15 Fahrzeuge und 63 Feuerwehrleute waren vor Ort. Foto: SDMG

Bei dem Brand in einer Lackierhalle in Leinfelden-Echterdingen waren am Dienstagabend Polizei und Feuerwehr im Einsatz. Nun gibt es Neuigkeiten zum Schaden und der vermuteten Ursache.











Link kopiert

Am Dienstagabend, 17. Dezember, hat es in einer Lackierhalle im Stettener Industriegebiet in Leinfelden-Echterdingen gebrannt, im Bereich Denkendorfer Straße/Sielminger Straße. Nun gibt es erste Schätzungen, was den Sachschaden angeht: Die Polizei geht aktuell von rund 250 000 Euro aus.

Auch was die Ursache angeht gibt es erste Vermutungen: „Wir gehen davon aus, dass ein technischer Defekt die Ursache war“, teilt ein Polizeisprecher auf Anfrage mit, betont aber, dass dies vorläufige Ergebnisse seien, die sich noch ändern könnten: „Die Ermittlungen dauern an.“ Dies gestaltet sich auch deshalb schwierig, weil die Halle wohl einsturzgefährdet ist und laut Polizei aktuell nicht betreten werden kann.

Brand in Lackierhalle war schnell unter Kontrolle

Gegen 19 Uhr war die Feuerwehr zu dem Einsatz ausgerückt. 15 Fahrzeuge und 63 Feuerwehrleute waren vor Ort. Zu diesem Zeitpunkt schlugen die Flammen laut Polizei bereits aus der Lackierhalle. Aufgrund eines in der Nähe befindlichen Gastanks und mutmaßlich in der Halle befindlichen, entzündlichen Stoffen seien die Löscharbeiten herausfordernd gewesen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer gut unter Kontrolle bekommen, und gegen 20.30 Uhr waren sie bereits damit beschäftigt, die Halle zu entlüften. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Brand entstand nach einer Verpuffung in der Lackiererei der betroffenen Firma.