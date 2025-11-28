Brand in Kohlberg: Müll und Hecke in Flammen – Feuerwehr stoppt nächtliches Feuer

Die Feuerwehr musste gestern nach Kohlberg (Kreis Esslingen) ausrücken, nachdem brennender Müll auf eine Hecke übergegriffen hatte.
Ein Zeuge hat am Donnerstag kurz nach 21 Uhr ein Feuer in der Hohenstaufenstraße entdeckt. Wie die Polizei berichtet, hatte sich das Feuer offenbar von Müll auf weitere Gegenstände und eine Hecke ausgeweitet.
Den Angaben löschte die Feuerwehr die Flammen dann rasch. Nach Angaben der Polizei könnte der Brand durch gezündete Feuerwerkskörper verursacht worden sein. Sie hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.