1 Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang unklar. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Am Donnerstagmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) gebrannt. Ursache war offenbar Essen, das auf dem Herd vergessen wurde.















Ein vergessenes Essen auf einem eingeschalteten Herd war wohl die Ursache für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus am Donnerstagnachmittag gegen 12.50 Uhr in der Kolbstraße in Kirchheim. Das Essen fing Feuer, und die Flammen griffen laut Polizei auf das Küchenmobiliar über. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein weiteres Übergreifen auf die anderen Räume verhindern. Durch die starke Rauchentwicklung ist die Wohnung nach Polizeiangaben jedoch unbewohnbar. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Während des Einsatzes musste die Kolbstraße zwischen dem Postplatz und der Schülestraße in beide Richtungen bis 14.20 Uhr gesperrt werden.