Brand in Kirchheim: Feuerwehr rückt zu Fahrzeugbrand aus

Brand in Kirchheim

5 Die Feuerwehr konnte das brennende Auto schnell löschen. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

In Kirchheim (Kreis Esslingen) ist am Montagmittag ein Brand in der Dettinger Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte offenbar schnell löschen.











Am Montagmittag ist in Kirchheim (Kreis Esslingen) ein Auto in Brand geraten. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, war gegen 13.30 Uhr der Notruf gewählt worden.

In der Dettinger Straße war beim Verladen von Schottfahrzeugen eines von drei zu verschrottenden Autos in Brand geraten. Die Flammen waren dann auf die beiden anderen Autos übergesprungen. Der Fahrer des Transportlastwagens hatte bemerkt, dass Rauch aus dem Container des Fahrzeugs aufstieg. Offenbar hatte ein Kurzschluss in der Batterie den Brand verursacht.

Die Feuerwehr konnte schnell löschen, nachdem die drei Autos wieder abgeladen worden waren. Bei dem Vorfall kamen ersten Informationen zufolge keine Personen zu Schaden, auch die Fahrzeuge wurden nicht weiter beschädigt.