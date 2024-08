Brand in Kirchheim: Auf dem Recyclinghof bricht Feuer aus

Brand in Kirchheim

1 Die Kirchheimer Wehr (Symbolbild) war am Ötlinger Recyclinghof gefordert. Foto: dpa/Daniel Vogl

Mehrere hundert tausend Euro Sachschaden ist am Freitag bei einem Brand auf dem Recyclinghof in Kirchheim-Ötlingen entstanden. Die Ursache für den Ausbruch des Feuers ist noch unklar.











Link kopiert

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften hat am frühen Freitagmorgen zu einem Brand im Recyclinghof von Kirchheim-Ötlingen ausrücken müssen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte um 4.20 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich der Anlage entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Beim Eintreffen der Löschkräfte stand ein Förderband auf dem Betriebsgelände bereits im Vollbrand. Das Feuer griff im weiteren Verlauf auf einen Haufen aus Hackschnitzeln sowie auf weitere Maschinen über.

Durch ihren schnellen Einsatz konnte die Feuerwehr den Brand allerdings zeitnah eindämmen und eine Ausbreitung verhindern. Die aufwendigen Nachlöscharbeiten dauerten fast den gesamten Freitag über an. Auf dem Gelände wohnende Beschäftigte wurden rechtzeitig gewarnt und in Sicherheit gebracht. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand gab es keine Verletzten. Die Höhe des Sachschadens beträgt nach den ersten Schätzungen mehrere hunderttausend Euro. Die an der Einsatzstelle vorbeilaufende Kreisstraße zwischen Ötlingen und dem Kreisverkehr Freitagshof war bis 11 Uhr gesperrt. Die umliegenden Wohngebiete waren durch den Brand und den Rauch nicht betroffen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.