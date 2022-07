Brand in Hochhaus in Stuttgart-Vaihingen

6 Der Brand brach in der Küche einer Wohnung im 11. Stock aus. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

In einem Hochhaus in Stuttgart-Vaihingen bricht am Montagabend in einer Wohnung im 11. Stock ein Brand aus. Vier Personen werden verletzt, darunter ein Kind und zwei Polizeibeamte.















In der Stiftswaldstraße in Stuttgart-Vaihingen hat es am Montagabend in einem Hochhaus gebrannt. Nach ersten Informationen eines Polizeisprechers brach das Feuer in der Küche einer Wohnung im 11. Stock aus.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 20 Uhr alarmiert. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr musste das Gebäude evakuiert werden. Vier Personen wurden leicht verletzt, darunter ein Kind und zwei Polizeibeamte. Sie kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus.

Zwei Wohnungen, die betroffene und die darunterliegende, sind nicht mehr bewohnbar. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Auch die Brandursache ist noch nicht bekannt.