Brand in Hochdorf: Feuer bricht in Firmengebäude aus – Anwohner über Leiter gerettet

1 Die Feuerwehr rettete zwei Bewohner über eine Steckleiter. (Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Am frühen Dienstagmorgen kommt es in einem Firmengebäude in Hochdorf zu einem Brand. Die Feuerwehr rettet zwei Bewohner eines angrenzenden Wohnhauses über eine Leiter.











Link kopiert

Bei einem Brand in einem Firmengebäude mit angrenzendem Wohnhaus in der Max-Eyth-Straße in Hochdorf (Landkreis Esslingen) musste die Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen zwei Bewohner mithilfe einer Leiter retten.

Laut Polizeibericht hatten Zeugen gegen 4.45 Uhr das Feuer sowie eine massive Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Gebäudes entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Brandursache unklar – Ermittlungen laufen

Die Feuerwehr konnte den Brand der im Erdgeschoss befindlichen Werkstatt löschen. Einsatzkräfte retteten die beiden Bewohner des direkt angrenzenden Wohnhauses über eine Steckleiter. Sie blieben unverletzt.

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Die Brandursache sei bislang noch unklar, möglicherweise könnte ein technischer Defekt den Brand auslöst haben, so die Polizei. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen dazu übernommen.