Brand in Göppingen: Feuer in altem Bauernhaus – 350.000 Euro Schaden

Feuer in altem Bauernhaus – 350.000 Euro Schaden

Brand in Göppingen

1 Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf angrenzende Gebäude übergriff. Foto: SDMG// Kern

In Göppingen brennt am Sonntag ein altes Bauernhaus. Der Schaden ist immens. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

In Göppingen hat am Sonntag ein Wohnhaus gebrannt. Dabei entstand ein hoher Schaden. Wie die Polizei beichtet, wurden Feuerwehr und Rettungskräfte um 13.40 Uhr zu einem alten Bauernhaus in den Stadtbezirk Lerchenberg gerufen.

Dort hatte sich in einem Zimmer im ersten Stock ein Feuer ausgebreitet. Dieses weitete sich im weiteren Verlauf auf den kompletten ersten Stock aus. Die Freiwillige Feuerwehr Göppingen konnte das Feuer löschen, bevor es auf angrenzende Gebäude übergriff.

Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 350.000 Euro. Das Haus ist laut Polizeibericht nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache ist noch unklar. Die Göppinger Polizei ermittelt.