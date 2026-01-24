Brand in Gerlingen: Telefonzelle steht in Flammen – Feuerwehr im Einsatz

In der Gerlinger Stadtmitte (Kreis Ludwigsburg) brennt es am frühen Samstagmorgen: Eine alte Telefonzelle steht in Flammen. Die Feuerwehr rückt aus.
Auf dem Europaplatz in der Gerlinger Stadtmitte (Kreis Ludwigsburg) ist am frühen Samstagmorgen in einer alten Telefonzelle, die mittlerweile als „Büchertausch-Zelle“ dient, ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Brand gegen 3.44 Uhr.
Es bestand laut Polizei keine Gefahr für Personen oder umliegende Häuser. Die Feuerwehr löschte den Brand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.