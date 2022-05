1 Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer rasch löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochnachmittag wegen einer brennenden Papiertonne auf einem Schulgelände nach Frickenhausen (Kreis Esslingen) ausgerückt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.















Link kopiert

Ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro ist beim Brand einer Papiertonne in Frickenhausen am späten Mittwochnachmittag entstanden. Ein Zeuge bemerkte laut Polizei gegen 17.30 Uhr, dass die Tonne auf dem Gelände einer Schule in der Dr.-Adenauer-Straße in Flammen stand und verständigte daraufhin die Feuerwehr.

Wand des Schulgebäudes beschädigt

Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer rasch löschen. Die Papiertonne brannte dennoch vollständig aus. Eine zweite Mülltonne sowie die Wand der Schulgebäudes wurde nach Angaben der Polizei ebenfalls beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden.