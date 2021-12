1 Durch das Feuer entstand ein Schaden von schätzungsweise etwa 150.000 Euro (Symbolfoto). Foto: picture alliance / dpa/David Ebener

Im Filderstädter Ortsteil Sielmingen (Kreis Esslingen) ist in der Nacht zum Freitag ein Gartenschuppen vollständig ausgebrannt. Auch angrenzende Wohnhäuser wurden beschädigt.















Filderstadt-Sielmingen - Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes, der in der Nacht zum Freitag zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) geführt hat. Gegen 2.30 Uhr entdeckten laut Polizei mehrere Anwohner der Heußstraße den brennenden Schuppen und wählten den Notruf. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand.

Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 39 Feuerwehrleuten angerückt war, begann unverzüglich mit den Löscharbeiten und konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Wohnhäuser verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit drei Fahrzeugen und sechs Helfern vor Ort.

Durch den Brand wurden neben dem Gartenschuppen, in dem auch Gasflaschen gelagert waren, aufgrund der Hitzeentwicklung die Außenfassaden der umliegenden Gebäude in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 150.000 Euro. Auch ein Polizeihubschrauber war zur Fertigung von Bildaufnahmen im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache, in auch Kriminaltechniker eingebunden sind, dauern an.