Brand in Filderstadt: Rauchentwicklung in Einkaufszentrum sorgt für Großeinsatz der Feuerwehr

Am Freitagabend rückte die Feuerwehr in Filderstadt mit 65 Kräften zu einem Brand in einem Einkaufszentrum aus. Die Plieninger Straße war zeitweise voll gesperrt.











Am Freitagabend ist in der Plieninger Straße in Filderstadt (Kreis Esslingen) ein Brand in einem Einkaufszentrum ausgebrochen. Wie Jochen Thorns, Stadtbrandmeister in Filderstadt, auf Nachfrage mitteilt, war das Feuer gegen 19 Uhr in einer überdachten Anlieferzone zwischen Marktkauf und Fachmarktzentrum ausgebrochen.

Der Feuerwehrkommandant teilte mit, dass Verpackungsmaterial und Palettenware aus unbekannter Ursache in Brand geraten waren. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr aus Filderstadt rückte mit insgesamt 65 Kräften an und brachte das Feuer „vergleichsweise schnell unter Kontrolle“, wie Jochen Thorns erklärt.

Plieninger Straße bis circa 21 Uhr gesperrt

Der Einsatz dauerte allerdings bis 21.45 Uhr, da der starke Rauch in die Lagerbereiche der beiden Märkte eingedrungen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten intensive Lüftungsmaßnahmen durchführen. Dabei kam ein spezieller Großlüfter zum Einsatz.

Nach Angaben von Jochen Thorns bestand für Menschen zu keiner Zeit eine Gefahr. Es gab auch keine Verletzten. Die Plieninger Straße war bis circa 21 Uhr gesperrt, auch der Busverkehr war beeinträchtigt. Die Polizei ermittelt derzeit die Brandursache.