Rauch schnitt mehreren Personen den Fluchtweg ab. Foto: dpa/Stephan Jansen

Aus noch unbekannten Gründen ist in Filderstadt-Sielmingen (Kreis Esslingen) ein Brand in einem mehrstöckigen Büro- und Wohngebäude ausgebrochen. Mehrere Personen mussten von der Feuerwehr gerettet werden.















In einem Zimmer eines vierstöckigen Büro- und Wohngebäudes ist laut Angaben der Polizei in der Mercedesstraße in Sielmingen-Filderstadt am Samstag, 30. April gegen 16.45 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Mehreren Personen wurden die Fluchtwege über das Treppenhaus aufgrund der starken Rauchausbreitung abgeschnitten. Drei Personen wurden über Drehleitern und zwei Personen durch Angriffstrupps der Feuerwehr mit Atemschutz über das Treppenhaus gerettet.

Brandursache ist noch ungeklärt

Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Vier Personen wurden vom Rettungsdienst vor Ort wegen des Verdachts auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich behandelt. Laut Polizei entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von 80 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr Filderstadt mit elf Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften vor Ort.