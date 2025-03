Brand in Filderstadt: Holzverschlag auf Terrasse brennt – Schaden an Fenstern und Tür

Zeugen nach Überfall in Wendlingen gesucht Drei Jugendliche schlagen 20-jährigen E-Scooterfahrer und rauben Geld

Drei Unbekannte haben am Dienstag in Wendlingen (Kreis Esslingen) einen 20-Jährigen angegriffen und beraubt, als dieser auf einem E-Scooter an den Jugendlichen vorbeifahren wollte. Die Polizei sucht nach Zeugen.