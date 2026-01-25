1 Mit einem Großaufgebot war die Feuerwehr am Freitagabend in Filderstadt im Einsatz. Foto: SDMG

Am Freitagabend war in einem Markt in der Plieninger Straße in Filderstadt ein Feuer ausgebrochen. So sieht das weitere Vorgehen der Ermittler aus.











Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes im Außenbereich eines Einkaufszentrums in Filderstadt am Freitagabend dauern weiter an. Wie die Polizei mitteilt, war bei dem Feuer in der Plieninger Straße nach bisherigen Erkenntnissen niemand zu Schaden gekommen.

Gefahr von toxischen Gasen

Nach der Brandursache wird weiter gesucht. Laut Michael Lauinger vom für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidium Reutlingen werden die Untersuchungen wohl im Laufe des Montags fortgesetzt. Grund für die Pause über das Wochenende seien Fragen des Arbeitsschutzes. Bei einem Feuer diesen Ausmaßes könnten toxische Gase freigesetzt werden, die der Gesundheit schaden könnten. Darum werde der Brandort in der Regel zwei, drei Tage in Ruhe gelassen, bis sich die Ermittler an ihre Arbeit machen würden. Daher könne zum Grund für den Ausbruch des Feuers bislang noch nichts gesagt werden.

Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort. Foto: SDMG

Nach ersten Schätzungen der Polizei ist bei dem Brand im Außenbereich des Einkaufszentrums ein Sachschaden in Höhe von mehreren 100 000 Euro entstanden. Gegen 18.40 Uhr sei das Feuer gemeldet worden. Wie Jochen Thorns, der Stadtbrandmeister in Filderstadt, unserer Zeitung bereits am Freitagabend auf Nachfrage mitgeteilt hatte, war das Feuer in einer überdachten Anlieferzone zwischen Markt und Fachmarktzentrum ausgebrochen. Der Feuerwehrkommandant teilte weiter mit, dass Verpackungsmaterial und Palettenware aus unbekannter Ursache in Brand geraten waren. Dadurch sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, und die Brandmeldeanlage sei ausgelöst worden.

In dem Einkaufszentrum befanden sich der Polizei zu Folge mehrere Kunden. Sie verließen das Gebäude und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte laut Polizei das Feuer löschen und ein Übergreifen auf das Einkaufszentrum verhindern. Der starke Rauch war aber laut Jochen Thorns in die Lagerbereiche der beiden Märkte eingedrungen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten intensive Lüftungsmaßnahmen durchführen müssen. Dabei sei auch ein spezieller Großlüfter zum Einsatz gekommen. Die Feuerwehr war mit 13 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften vor Ort.

Verkehr in der Plieninger Straße war durch Brand beeinträchtigt

Wegen der Löscharbeiten blieb die Plieninger Straße im Bereich des Einkaufsmarktes laut Polizei bis gegen 21 Uhr für den Verkehr gesperrt. Auch der Busverkehr war beeinträchtigt.