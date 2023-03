1 Durch den Brand ist ein Schaden in Höhe von 500 Euro entstanden. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Auf einem Balkon in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Eine nicht vollständig ausgedrückte Zigarettenkippe löste einen Feuerwehreinsatz aus.















Ein nicht vollkommen ausgedrückter Zigarettenstummel hat am Freitagabend in Filderstadt-Bonlanden zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Um 21.40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Brand in die Ulrichstraße im Stadtteil Bonlanden gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass auf einem Balkon im ersten Obergeschoss des Gebäudes ein kleinerer Brand ausgebrochen war. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Polizeiangaben rasch löschen. Als Ursache für den Brand konnte Glut einer weggeworfenen Zigarette ausgemacht werden. Der Schaden an dem Balkon beträgt laut Polizei etwa 500 Euro. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.