Brand in Filderstadt-Bernhausen: Mann bei Zimmerbrand verletzt – 50.000 Euro Schaden

In einer Wohnung in Bernhausen kommt es zu einem Brand. Der 63-jährige Bewohner beginnt selbst mit den Löscharbeiten. Am Ende kommt er mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.











Zu einem Zimmerbrand ist es am Sonntagmittag in Bernhausen (Kreis Esslingen) gekommen. Laut Polizei rückten Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr in die Oschatzer Straße aus. Ein 63 Jahre alter Bewohner des Hauses hatte den Brand zuvor bemerkt, den Notruf gewählt und bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 24 Feuerwehrleuten aus und konnte den Brand löschen. Der 63-jährige Bewohner wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Hoher Schaden

Es entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Feuer in einem Bereich ausgebrochen sein, in dem Kleidungsstücke auf dem Boden lagen. Die genaue Ursache stehe noch nicht fest und sei Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Filderstadt aufgenommen hat.