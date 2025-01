Brand in Feuerbach: Zwei Menschen sterben bei Wohnungsbrand

1 Das Feuer brach laut der Feuerwehr im ersten Obergeschoss aus. Foto: KS-Images

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Mittwoch nach einem Einsatz den Tod zweier Menschen gemeldet. Sie starben in einem Haus an der Feuerbacher-Tal-Straße, in dem am Abend ein Feuer ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Kurz nach 21 Uhr am Dienstagabend erreichten mehrere Notrufe die Integrierte Leitstelle. Da die Anrufer sagten, dass noch Bewohner in dem dreistöckigen Wohnhaus seien, wurde eine hohe Alarmstufe ausgelöst. Drei Löschzüge und weiter Sonderfahrzeuge wurden geschickt.

Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, wurden noch zwei Personen vermisst. Sie wurden in der Wohnung vermutet, in der es brannte. Die Feuerwehr fand die zwei Personen leblos in der Wohnung und brachte sie nach draußen. Die Reanimierungsversuche waren jedoch erfolglos: Die zwei Menschen starben noch am Einsatzort.

Sieben weitere Hausbewohner, darunter auch ein einjähriges Kind, hatten das Haus verlassen können, ohne viel Rauch einzuatmen, meldet die Feuerwehr. Sie wurden am Einsatzort betreut. In ihre Wohnungen konnten sie in der Nacht nicht zurückkehren, da diese zu stark durch die beim Brand entstandenen Rauchgase belastet worden waren.