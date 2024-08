Brand in Feuerbach: Haus verwüstet – zwölf Menschen gerettet

13 Das an einem Auto ausgebrochene Feuer hat das Gebäude stark beschädigt. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

Am frühen Donnerstagmorgen hat ein Brand in Feuerbach einen Großeinsatz ausgelöst. Vier Menschen können nicht mehr in ihre Wohnungen. Die Ermittler suchen nun nach der Ursache für das Feuer.











Es ist 5 Uhr am frühen Donnerstagmorgen, als ein Einsatz beginnt, der sich schnell zum Großalarm auswächst. Mehrere Anrufer melden sich bei der Integrierten Leitstelle in Stuttgart. Sie berichten, dass ein Auto in der Leobener Straße in Feuerbach brenne.

Was zunächst mäßig spektakulär klingt, entwickelt sich dramatisch. Denn die ersten Kräfte, die an der Einsatzstelle eintreffen, stoßen auf ein brennendes Fahrzeug, das in einer offenen Garage unter einem Wohnhaus steht. Das Feuer droht bereits auf das Mehrfamilienhaus überzugreifen. Schnell werden weitere Feuerwehrleute und Sonderfahrzeuge alarmiert. Noch während die anrücken, springen die Flammen schlagartig auf die Fassade über, auch ein zweites Auto in der Garage gerät in Brand.

Dutzende Fahrzeuge mit Rettern aus ganz Stuttgart rücken an. Schließlich bekämpfen fast 60 Feuerwehrleute den Brand, davon sieben Trupps unter Atemschutz. Parallel zu den Löschmaßnahmen suchen sie das Gebäude nach Menschen ab. Der Druck ist groß, denn es ist bekannt, dass sich eine bettlägerige Person im Haus befinden muss. Sie wird zu diesem Zeitpunkt vermisst, während zwölf andere Bewohner größtenteils selbstständig das Gebäude verlassen können. Sie bleiben unverletzt, eine Frau erleidet später einen Schwächeanfall und muss vom Rettungsdienst versorgt werden. Die bettlägerige Person wird schließlich in einem nicht betroffenen Teil des Hauses gefunden und kann vor Ort betreut werden.

Das Gebäude wird durch das Feuer stark beschädigt. Durch die Hitze platzen Fenster, eine Wohnung im ersten Stock brennt, eine in der Etage darüber wird verraucht. Auch das Nachbarhaus wird durch die große Hitzeentwicklung beschädigt, ein Übergreifen des Brandes können die Einsatzkräfte jedoch verhindern. Gegen 7.30 Uhr ist das Feuer gelöscht, die Fassade und die Wohnungen werden nach Glutnestern abgesucht. Auch alle anderen Räume im Haus werden überprüft. Zwei Wohnungen sind derzeit nicht mehr bewohnbar. Die insgesamt vier Bewohnerinnen und Bewohner müssen nun bei Verwandten oder in durch die Stadt organisierten Unterkünften unterkommen.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Spezialisten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei zunächst noch nichts sagen. Das gilt auch für die mögliche Ursache des Brandes.