1 Die Feuerwehr rückte gegen 3.45 Uhr aus. Foto: Pixabay/Ingo Kramarek

In einer Firma in der Esslinger Kollwitzstraße ist in der Nacht auf Donnerstag eine Fräsmaschine in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen mit 25 Einsatzkräften.

Esslingen - Aus noch ungeklärter Ursache ist am frühen Donnerstagmorgen die Fräsmaschine einer Firma in der Esslinger Kollwitzstraße in Brand geraten. Kurz vor 3.45 Uhr war ein Brandalarm aus der Firma gemeldet worden, woraufhin die Feuerwehr mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausrückte und das Feuer löschte. Dieses hatte sich auf die Maschine beschränkt und nicht auf die weitere Einrichtung oder andere Räume übergegriffen. Zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.