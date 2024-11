Brand in Esslingen: Zwei Wohngebäude wegen Feuer evakuiert – 160 Bewohner betroffen

1 In Esslingen kam es am Sonntagabend zu einem Brand, der einen Großeinsatz auslöste. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In Esslingen kommt es am späten Sonntagabend zu einem Brand in einem Keller eines großen Wohngebäudes, das mit einem weiteren Gebäude verbunden ist. Feuerwehr und Rettungsdienst rücken zu einem Großeinsatz aus. Was bislang bekannt ist.











In einem großen Mehrfamilienhaus im Ina-Rothschild-Weg in Esslingen ist es am Sonntagabend zu einem Brand gekommen, von dem auch ein weiteres Gebäude betroffen war. Es kam zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte gegen 23.15 Uhr alarmiert. Ein Hausbewohner hatte Rauch im Untergeschoss des Wohngebäudes, bei dem es sich laut Polizei um ein altes Kasernengebäude handelt, bemerkt. Die Feuerwehr rückte mit einer Drehleiter, 15 Fahrzeugen und 66 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer schließlich löschen. Warum der Brand ausgebrochen war, ist laut Polizei bislang noch unklar.

Gebäude wegen massiver Rauchentwicklung evakuiert

Da es laut Polizei zu „massiver Rauchentwicklung“ kam und der Keller des betroffenen Gebäudes mit einem weiteren großen Wohnhaus verbunden ist, wurden beide Gebäude evakuiert. Betroffen waren jeweils etwa 80 Bewohner, sagte ein Polizeisprecher unserer Zeitung. Teilweise konnten die Bewohner laut Polizei später wieder zurück in ihre Wohnungen; einige seien hingegen von der Stadt in Ersatzunterkünften untergebracht worden.

Der Rettungsdienst, der mit 13 Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort war, brachte einen Bewohner mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut ersten Schätzungen der Polizei auf etwa 250.000 Euro.

Das Polizeirevier Esslingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.