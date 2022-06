14 Großer Einsatz der Feuerwehr in Esslingen-Zell am Samstag. Foto: SDMG/SDMG / Maier

Im Esslinger Stadtteil Zell brach am Samstagabend ein Feuer in einem Firmengebäude aus. Nach Polizeiangaben musste die Alleenstraße drei Stunden gesperrt werden. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.















Am Samstagabend brannte es in einem Firmengebäude in Esslingen-Zell. Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer um 18.20 Uhr aus, die Feuerwehr rückte mit elf Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften in die Alleenstraße aus.

Es brannten vor allem Verpackungsmaterialien aus Kunststoff, nach ersten Erkenntnissen der Polizei hielt sich der Schaden an der Gebäudesubstanz in Grenzen.

Die Alleenstraße war für die Löscharbeiten bis etwa 21 Uhr gesperrt. Die genaue Schadenshöhe stand am Samstag noch nicht fest. Um die Brandursache zu ermitteln, zog die Polizei Spezialisten der Kriminalpolizei hinzu.