1 Starke Rauchentwicklung über Esslingen-Zell Foto: SDMG/ Schulz

In der Nacht auf Sonntag ist ein Feuer in einem Entsorgungsunternehmen in Esslingen-Zell ausgebrochen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Bürger per Rundfunk gewarnt.















In der Nacht zum Sonntag ist ein Feuer in einem Entsorgungsunternehmen im Entennest in Esslingen-Zell ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr hatten Passanten gegen 22.55 Uhr brennenden Müll auf dem Gelände des Recyclingbetriebes entdeckt und über den Notruf die Integrierte Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst in Esslingen verständigt.

Als die ersten Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, stellten diese bei der ersten Erkundung starken Rauch und Flammen im Bereich mehrerer Mülllagereinheiten fest, wie Roland Reutter von der Feuerwehr Esslingen mitteilt. Betroffen waren etwa 50 Kubikmeter Recyclingmüll.

Firma hilft Feuerwehr mit eigenen Baggern und Radladern

Das Entsorgungsunternehmen setzte – zusätzlich zum Einsatz der Feuerwehr – zwei firmeneigene Bagger und einen Radlader ein, um das Brandgut auseinanderzuziehen. Die Feuerwehr Esslingen löschte die Brandbereiche nach eigenen Angaben mit einem Wasserwerfer und mehreren Löschrohren, teilweise unter Atemschutz.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung veranlasste die Polizei eine erste Warnmeldung im Rundfunk. Nach weiteren Überprüfungen der Stadtteile Oberesslingen, Zell und Sirnau habe man aber von weiteren konkreten Warnmeldungen abgesehen werden können, hieß es weiter.

Die Ursache für das Feuer des Müllbergs ist laut Polizei noch unbekannt. Es sei nur der Müll in Brand geraten, sodass kein Sachschaden zu verzeichnen sei. Die Feuerwehr war mit zwölf Fahrzeugen und mehr als 50 Einsatzkräften ausrückt. sw