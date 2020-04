Unbekannter zündet Müllcontainer an

Brand in Esslingen

1 Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Foto: SDMG/Boehmler

Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen in der Richard-Hirschmann-Straße in Esslingen offenbar einen Müllcontainer angezündet. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Esslingen - Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei der Brand eines mit Papier gefüllten Müllcontainers in der Richard-Hirschmann-Straße gemeldet. Ein Zeuge meldete nach Angaben der Polizei um 1.53 Uhr das Feuer. Er berichtete zudem, dass bei Brandausbruch eine unbekannte männliche Person von dem Container in Richtung des gegenüberliegenden Schulgeländes davonrannte.

Noch vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelang es dem Zeugen gemeinsam mit zwei weiteren bislang unbekannten Zeugen weitere Müllcontainer von dem brennenden Behälter wegzuschieben und so ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. An dem komplett abgebrannten Müllcontainer entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/3990330 um Hinweise. Insbesondere werden die beiden unbekannten Helfer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.