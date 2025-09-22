Brand in Esslingen: Stichflamme beim Kochen – Jugendlicher verletzt in Klinik

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, dennoch entstand hoher Schaden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Am Sonntagvormittag hat ein Brand in Esslingen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Die Flammen hatten auf die Dunstabzugshaube übergegriffen und hohen Schaden verursacht.











Küchenbrand in Oberesslingen verursacht hohen Schaden

Am Sonntagvormittag hat eine Stichflamme in einer Wohnung in der Steinhalde in Oberesslingen einen Küchenbrand ausgelöst. Gegen 10 Uhr entstand beim Kochen einer Bewohnerin Feuer, das sofort auf die Dunstabzugshaube übergriff. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro, wie die Polizei Esslingen berichtet.

Ein jugendlicher Bewohner wurde bei dem Brand verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die betroffene Küche war nach dem Feuer unbewohnbar.

